مركز اقتصادي يشخص تدنياً بإشغال فنادق 5 نجوم ببغداد خلال 2022 ويقترح حلولاً

2023/01/02 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، الاثنين عن النسب التشغيلية لعام 2022 للفنادق الخمسة نجوم في العاصمة العراقية بغداد، فيما أكد أن غياب دعم قطاع السياحي العراقي وتسلم غير متخصصين للمواقع المعنية بهذا الملف كان سبباً رئيسياً للتراجع الكارثي الذي يعيشه هذا القطاع.

وقال الحلو في بيان للمركز إن "الوضع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي على وجه الخصوص يشهد نسبة إشغال متندية برغم التحسن النسبي عن العام الماضي والنسب التشغيلية في بعض الفنادق لا توازي أجور ورواتب العاملين فيها".

وأضاف الحلو إن "إهمال الحكومات المتعاقبة للقطاع السياحي وغياب الخطط الفعلية لزيادة نسبة السياح في العراق وفرض شروط شبه تعجيزية تمنع رعايا الكثير من الدول من الحصول على الفيزا العراقية تسببت بقلة ما يدخل من عملة صعبة وتارجع إشغال الفنادق عامةً وفنادق الخمس نجوم بشكل خاص".

وتابع "كذلك قلة عدد فنادق الخمس نجوم في العراق وبغداد وعدم بناء أخرى جديدة منذُ ثمانينيات القرن الماضي قللت الخيارات بالنسبة للراغبين بالإشغال وجعلت كثيراً من الأجانب يقيمون في العراق لعدة أيام فقط خاصة من يأتون لمحافظات البلاد البعيدة بسبب عدم توفر فنادق مناسبة في تلك المحافظات ما يحتم ضرورة بناء فنادق مؤهلة".

وبين الحلو "كنا نعول على الحكومة الجديدة ومجلس النواب بإعادة هيئة السياحة والاثار الى وزارة سيادية مستقلة واختيار وزير كفوء ومختص يدير كفتها يضع النقاط على الحروف ويساهم مع كوادر متخصصة بكتابة استراتيجيات حقيقة للنهوض بواقع السياحة والفنادق في العراق الذي يمتلك الكثير من المواقع الآثارية والمراقد المقدسة والمناطق ذات الطبيعة الخلابة التي يمكن تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل البعض منها والترويج عنها بطريقة حضارية غير مستهلكة تعيد الروح للسياحة في العراق، لكن للأسف ما زالت المحاصصة جاثمة على هذا القطاع إذ يتم الاستعانة بأشخاص غير معنيي بهذا الملف وتسليمهم المواقع العليا".

واشارالحلو وبحسب البيان إن "إدارات الفنادق اشتكت في لقاءات مع المركز العراقي الاقتصادي السياسي قلة الدعم الحكومي وفرض ضرائب عالية وكذلك أسعاراً مرتفعة للغاية لخدمات الكهرباء والوقود والماء وباقي الرسوم ما جعل الكلف التشيغيلية عالية للغاية أرهقت ميزانياتها".

وأشار إلى أن "إدارة المركز أجرت استبيانأ من خلال عدد من المقابلات مع مدراء الفنادق الخمسة نجوم في العاصمة بغداد وقد جاءت نسب الاشغال في الفنادق للعام 2022 كالتالي:

1..فندق بابل (روتانا)

نسبة الإشغال( 38%) من مجموع 300 غرفة

2.فندق بغداد الدولي

نسبة الإشغال (30% ) من مجموع (170) غرفة.

3.فندق المنصور

نسبة الإشغال (25 %) من مجموع (262) غرفة

4.فندق فلسطين

نسبة الإشغال (9 %) من مجموع (348) غرفة

5.



فندق عشتار شيراتون

نسبة الإشغال (6%) من مجموع (207) غرفة.

ولفت مدير المركز

الى إنه "لم يتسن لنا إجراء مقابلة مع إدارة فندق الرشيد بسبب خصوصية الفندق من الناحية الأمنية ووجوده داخل المنطقة الخضراء ما حال دون الوصول على تصريح رسمي من إدارته بخصوص نسبة الإشغال".

ودعا الحلو "الجهات الحكومة والنيابية لوضع خطط وتشريع قوانين تعزز الاستثمار السياحي في العراق وتنشط القطاع الخاص العراقي وفتح حلقات وقنوات تعاون مع المؤسسات العربية والعالمية المتخصصة للاستفادة من تجاربها وخبراتها دعماً للقطاع السياحي ووضع تسهيلات أكبر في الحصول على الفيزا العراقية للسياح العرب والأجانب مما يعزز الإيرادات".

ورأى إنه "لا مجال لتنشيط لقطاع الفنادق والسياحة إلا بالانفتاح على القطاع الخاص ودعم المستثمرين العراقيين خاصة بعد ان ساهما بإنشائ عدد من فنادق الثلاث والأربع نجوم وسط بغداد كفنادق بيليتوم وبلوم ونورلاند وأنوار دجلة والبيت الإيطالي والشاهين والتي تعتبر تجارب ناجحة تشجع على دعم هذا القطاع خدمة للحركة الاستثمارية والسياحية وتعزيزا لواردات البلد".

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