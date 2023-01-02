انجاز 70% من المستشفى الألماني في السماوة

2023/01/02 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تصاعدت وتائر إنجاز مشروع المستشفى الألماني في محافظة المثنى ووصلت إلى 70 بالمئة بعد استئناف العمل به خلال الآونة الأخيرة.

وقال المشرف على مشروع المستشفى صباح النوري في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "الشركة ملتزمة بإتمام المشروع بشكل كامل بنهاية العام 2023 ،على أن يدخل التشغيل التجريبي منتصف 2024".

وأضاف النوري، أن "هناك فترة ستة شهور لتجهيز المعدات الطبية والتشغيل التجريبي الذي بلغت نسبة الإنجاز الكلية فيه بحدود 37 بالمئة، أما نسبة الإنجاز بالنسبة لأعمال الهيكل والميكانيك والكهرباء مجتمعة فهي بحدود 70 بالمئة".

أما مدير المشروع المهندس سعد علي، فقال: إنه تم الوصول حاليا إلـى المراحل النهائية للمشروع من ناحية الأعمال الإنشائية، وقد وصلنا تقريبا إلى 95 بالمئة كمبنى رئيسي، إضافة إلى الأعمال الميكانيكية التي حققنا بها نسبة إنجاز 70 بالمئة تقريبا، وحالياً باشرنا مرحلة الإنهاءات والتقطيع الداخلي واستخدام الجبسن بورد والسقوف الثانوية وإنهاء الأرضيات.

وأضاف علي، أن الشركة تتطلع إلى إكمال المراحل النهائية من خدمات المناطق الخارجية كسكن الأطباء ومبنى الخدمات الفنية والنفق الخدمي إلى دوائر وأقسام المستشفى.

بدوره، قال مدير دائرة صحة المثنى أوس الحمداني، إن "المستشفى سيسهم بالتخفيف من الزخم الحاصل بسبب زيادة عدد السكان في المحافظة، إذ يتضمن صالات للعمليات وأخرى للولادة وردهات الأمراض السرطانية وغيرها من المنظومات الصحية المتطورة والأجهزة الحديثة التي سيشهدها هذا المشروع بعد إدخاله الخدمة".

وأضـاف الحمداني، أن المشروع سيكون أيضا بمثابة مؤسسة تعليمية طبية علاجية حديثة، وهناك فرص عمل للكثير من خريجي الكليات والمعاهد الطبية"، مؤكدا أن "هناك زيادة كبيرة في العمالة المتواجدة داخل المستشفى وتوسعا في العمل وسرعة في الإنجاز".

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