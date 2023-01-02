التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل دوام يوم غد

2023/01/02 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إنه "لا يوجد أي تعطيل لغاية الان للدوام ليوم غد الثلاثاء، وفقط تم التعطيل حسب قرار الحكومة المحلية في واسط".

تحرير: ر.



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