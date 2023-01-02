المنتخب الإماراتي يصل البصرة للمشاركة في خليجي 25

2023/01/02 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وصل وفد المنتخب الاماراتي المشارك في بطولة خليجي 25، اليوم الاثنين، الى محافظة البصرة.

وقالَ عضو الاتحاد فراس بحر العلوم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "استقبلَ وفدَ المنتخب الإماراتي المشارك في خليجي ٢٥ في مطار البصرة".



وأضاف أن " الاتحاد يعمل على تهيئة جميع الظروف المناسبة لإظهار البطولة من جميع الأمور الإدارية والتنظيميّة واللوجستيّة بأفضل صورةٍ".

وأشار الى أن "الوفد الإماراتي أشاد بعمليةِ الاستقبال وانسيابيّة إكمال الإجراءات".

تحرير: ر.



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