العراق على موعد مع الامطار والرياح وانخفاض بدرجات الحرارة

2023/01/02 | 10:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنحسر الحالة الماطرة فجر الخميس.

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