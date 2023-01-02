شاهد- عام صعب على العراق في 2022.. كيف سيكون الوضع في 2023؟

2023/01/02 | 11:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرة هي الأحداث التي شهدها العراق عام 2022، ومنها أكبر أزمة سياسية منذ الغزو الأميركي عام 2003، إذ إن إفرازات الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 امتدت آثارها حتى الأشهر الأخيرة من 2022.

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