النزاهة: رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى أول المفصحين عن الذمة المالية للعام 2023

2023/01/02 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيسي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتهما الماليَّة للعام الجاري.دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء السيد (محمد شياع صبار)، ليغدو أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2023.وأضافت إنها تلقَّت أيضاً استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور (فائق زيدان خلف).ويُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ ج ، هـ) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، و رئیس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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