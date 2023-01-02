2023/01/02 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، ايقاف استقبال ومغادرة الرحلات بشكل مؤقت.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم اغلاق مطار بغداد الدولي امام الرحلات المغادرة والقادمة بسبب صيانة المدرج 33R/15L ".

واضاف، أن "العمل في مطار بغداد سيعود بعد ساعة من الان".

تحرير: أ.ف

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