تقرير: ثلاث دول تستحوذ على  54% من صادرات النفط العراقي

2023/01/02 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت بيانات نفطية، أن الهند والصين وكوريا الجنوبية استحوذت على أكثر من 54 % من صادرات نفط العراق في شهر كانون الثاني الماضي، فيما استوردت فرنسا أقل كمية من الخام بنسبة 1.1%.

وبينت وحدة البحوث في "الاقتصاد نيوز"، أن مجموع صادرات الخام العراقي الى دول العالم كانت 87.8 مليون برميل، بمتوسط تصدير يومي 2.8 مليون برميل، في الشهر الماضي، بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار .

وجاءت الدول المستوردة للخام العراقي كالاتي:

الهند : 23.4 مليون برميل وبنسبة 26%

الصين: 21.5 مليون برميل نسبة 24%

كوريا الجنوبية: 10.2 مليون برميل بنسبة 11%

سنغافورة : 6.4 مليون برميل بنسبة 7%

هولندا: 3.7 مليون برميل بنسة 4%

تركيا : 3 ملايين برميل بنسبة 3%

اليونان : 2.9 مليون برميل بنسبة 3%

مصر:2 مليون برميل بنسبة 2%

أمريكا:2 مليون برميل بنسبة 2%

ايطاليا: 1.9 مليون برميل بنسبة 1%

فرنسا: 1 مليون برميل بنسبة 1%

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط، أن كمية الصادرات من الخام بلغت (99) مليوناً و(868) ألفاً و(29) برميلاً.

وأوضحت ان معدل سعر بيع البرميل الواحد بلغ أكثر من 82 دولاراً، مشيرة الى أن تحقيق أكثر من 8 مليارات دولار إيرادات العراق النفطية للشهر الماضي.

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