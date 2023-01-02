لدعم شريحة المصابين بأمراض السرطان .. جامعة كربلاء تقيم سوقا خيريا

2023/01/02 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت كلية الهندسة سوقا خيريا في مجمع

حي الموظفين، وبرعاية رئيس جامعة

كربلاء الاستاذ الدكتور باسم السعيدي،

والذي نظم بأشراف قسم الهندسة المدنية

وبمساهمة أساتذة وطلبة القسم وفريق

أنامل بابلية, لدعم مر

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