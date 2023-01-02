متنبئ جوي : العراق سيشهد حالتين جويتين بفارق زمني عدة ايام

2023/01/02 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية ان العراق

سيشهد خلال الثلث الاول من الشهر الحالي

حالتين جويتين متتاليتين بفارق زمني

عدة ايام.

وقال عطية في صفحته على موقع فيس بوك”

ان الحالة الأولى تبدأ مع ساعات نهار

ومس

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