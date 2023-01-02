وزير التربية ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الثلاثاء

2023/01/02 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري

، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا

الثلاثاء ، مؤكدا ان قرار التعطيل فقط

في محافظة واسط .

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم

الاثنين ،إنه “لا يوجد أي تعطيل لغاية

الان

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