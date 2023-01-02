2023/01/02 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل امرأة أثر مشاجرة عشائرية ضمن ناحية النهروان في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل امرأة إثر نزاع عشائري في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل امرأة إثر نزاع عشائري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).