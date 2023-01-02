الصحة تطلق استمارة الضمان الصحي

2023/01/02 | 11:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموظف سيكون لديه اشتراك في قانون الضمان الصحي بنسبة 1 بالمئة من راتبه الشهري.

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