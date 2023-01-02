2023/01/02 | 11:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اراء المواطنين تتباين حول الاداء الحكومي المتوقّع خلال العام الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: upKm-Ni6yLk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اراء المواطنين تتباين حول الاداء الحكومي المتوقّع خلال العام الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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