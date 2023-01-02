المثنى تلتحق بالديوانية وواسط وتعطل الدوام الرسمي ليوم غد

2023/01/02 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الاثنين، تعطيل الرسمي في المحافظة يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق ٣/كانون الثاني/٢٠٢٣ ، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإستشهاد قادة النصر".

وأضاف البيان أن "عطلة يوم غد يستثنى منها الدوائر الخدمية".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت محافظتا واسط والديوانية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد بمناسبة ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

تحرير: أ.ق

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