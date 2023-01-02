2023/01/02 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، صادق حسيني، اليوم الاثنين، عن تسجيل رقم غير مسبوق لاعداد الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق.

وقال حسيني، في اجتماع لمسؤولي مكاتب الحج والزيارة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه في شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي، زار 52 ألف شخص العتبات المقدسة في العراق على شكل قوافل تحت إشراف منظمة الحج والزيارة، مضيفا ان هذا رقم غير مسبوق.

ومن المقرر ان يتوجه حسيني، الى السعودية الاسبوع المقبل على رأس وفد للتوقيع على مذكرة تفاهم حول حج العام المقبل.

وفيما يتعلق باقامة مناسك حج العام المقبل قال حسيني: إنه عقدت الجولة الأولى من المفاوضات الخاصة بموسم الحج المقبل منذ حوالي 3 أسابيع وعلى مستوى مساعدي رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية ووزارة الحج السعودية عبر دائرة الفيديو كونفرانس، وستكون الجولة القادمة من هذه المفاوضات بشكل حضوري، وفي يوم السبت 7 يناير/كانون الثاني، سنقوم بزيارة الى السعودية بدعوة من وزارة الحج والعمرة.

واضاف رئيس منظمة الحج والزيارة: أننا نتوقع من الدولة المضيفة زيادة حصة حجاج الجمهورية الإسلامية الايرانية مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا.وتابع قائلا: وفقًا لقرار منظمة التعاون الإسلامي، يمكن لواحد بالمائة من سكان كل دولة إسلامية اداء فريضة الحج، فيُحسب عدد الحجاج من كل دولة بناءً على عدد سكان تلك الدولة، لذلك ، بالنظر إلى الزيادة في عدد السكان في ايران، نتوقع أن يكون هذا العدد حوالي 90 ألف حاج.

ومضى قائلا: نظرًا لوجود حوالي مليون و 100 ألف حاج في قائمة الانتظار ، سنتقدم ايضا بطلب حصة إضافية، ونأمل أن تحظى باهتمام السلطات المختصة في البلد المضيف، مبينا انه تجري حاليا الاعمال التنفيذية لحج العام المقبل، ومنذ الأسبوع الماضي بدأ تأجير الفنادق عبر الإنترنت، وسيتم تسجيل الحجاج اعتبارًا من 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.وحول اطلاق قوافل العمرة، قال حسيني: نحن دائما نتابع بدء رحلات العمرة لأن هناك خمسة ملايين و 800 ألف شخص في قائمة الانتظار، وفي هذا الصدد، تواصلنا مع وزارة الحج والعمرة السعودية خلال الشهرين الماضيين، لكننا لم نتلق إجابة بعد بشأن استئناف العمرة، موضحا أنه بالتأكيد سنتابع قضية العمرة في الزيارة القادمة الى السعودية، حتى يتمكن الراغبين بزيارة أرض الوحي من تحقيق حلمهم الذي طال أمده.

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