الديوانية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

2023/01/02 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة.

وذكر أعلام محافظ الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محافظ الديوانية يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣ لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة الديوانية باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية وديوان المحافظة".

وصباح اليوم، اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي عن تعطيل الدوام في المحافظة يوم غد بمناسبة ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

تحرير: ر.



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