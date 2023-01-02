أسعار صرف الدولار اليوم الأثنين مقابل الدينار العراقي

2023/01/02 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم

الاثنين، في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 153000دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 152800 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراق

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