مطار بغداد يوضح حقيقة توقف حركة الملاحة الجوية

2023/01/02 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم

الاثنين، حقيقة توقف حركة الملاحة

الجوية.





وذكرت الإدارة في بيان صحفي، ان "حركة

الملاحة الجوية في المطار تيسير

بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو

تغيير في جدول

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