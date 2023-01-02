2023/01/02 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا عضو مجلس ادارة البنك المركزي ماجد الصوري، الاثنين، الى اتخاذ اجراءات حكومية لاسناد اجراءات البنك في مواجهة الارتفاع في سعر الصرف.

وقال الصوري لـ "الاقتصاد نيوز" أن "البنك المركزي تحرك عبر أدوات السياسة النقدية للسيطرة على ارتفاع سعر من خلال تيسير الحصول على الدولار وفسح المجال للبيع النقدي الى المسافرين سواء كانو للسياحة او الدراسة او العلاج، عن طريق البطاقة الالكترونية وبقيمة 10 الاف دولار".

وأوضح ان "الاجراءات النقدية للبنك المركزي لن تتكامل أو تحقق ثمارها دون ان يقابلها اجراءات مالية من قبل الحكومة والتي تتمثل بضبط الحدود والضرائب وتدقيق اجازات الاستيراد".

وأشار الصوري وهو ممثل القطاع الخاص في البنك المركزي الى أن "السياسة المالية للحكومة يجب ان تقوم بها وزارة المالية عبر السيطرة على الحدود والضرائب ووزارة التجارة عبر تدقيق اجازات الاستيراد".

ولفت الى أنه بدون التواصل بين هذه الجهات وتركيز الانفاق على التنمية الاقتصادية فاجراءات للبنك المركزي لا تكفي وحدها في معالجة موضوع سعر الصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: نحتاج الى تعاون وزارتي التجارة والمالية للسيطرة على سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: نحتاج الى تعاون وزارتي التجارة والمالية للسيطرة على سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).