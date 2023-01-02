البنك المركزي يؤكد انفتاحه على تعزيز علاقاته المصرفية مع دول العالم

2023/01/02 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، انفتاحه على تعزيز علاقاته المصرفية مع دول العالم.

وذكر بيان للبنك أن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، استقبل سفير جُمهوريَّة الصين الشعبيَّة لدى العراق تسوي وي، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين بغداد وبكين وتسهيل حركة التعاملات المصرفية والتبادل التجاري على وفق المعايير الدولية".

وقد أكد المحافظ أن "البنك المركزي العراقي منفتح على تعزيز علاقاته المصرفية مع دول العالم بما يخدم مصلحة القطاع المصرفي العراقي".

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