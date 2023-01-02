سلطة الطيران: أوعزنا بتقديم التسهيلات لجميع شركات الطيران العاملة في مطار البصرة

2023/01/02 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوعزت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، بتقديم التسهيلات لجميع شركات الطيران العاملة في مطار البصرة الدولي.

وقالت السلطة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي أشرف على طبيعة استعدادات مطار البصرة الدولي وجاهزيته لاستقبال المنتخبات الكروية المشاركة في بطولة خليجي 25 والمشجعين من داخل العراق وخارجه، حيث تزامن ذلك مع استقبال وفد المنتخب الإماراتي في المطار".

واكدت انه "تم الايعاز بتقديم التسهيلات لجميع شركات الطيران العاملة في مطار البصرة الدولي مع تهيئة جميع المستلزمات الأساسية لغـرض استقبالها العديد من الرحلات الجوية القادمة من دول الخليج والوفود الرسمية لبطولة خليجي 25"، مشيرة الى "عقد اجتماع موسع مع المعنيين في مطار البصرة الدولي بكانون الأول الماضي للوقوف على طبيعة التحضيرات واستعدادات المطار لذلك الحدث الكروي الخليجي".

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