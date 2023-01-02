2023/01/02 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تحط في مطار الموصل الدولي في شهر آذار المقبل، الطائرة الأولى في عملية هبوط تجريبية، وأن تبدأ الرحلات العادية في المطار مطلع السنة القادمة (2024).وصرح قائممقام قضاء مركز الموصل، أمين فنش بأن الشركة المنفذة لمشروع مطار … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار الموصل الدولي ينتظر استقبال اول طائرة في شهر آذار المقبل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار الموصل الدولي ينتظر استقبال اول طائرة في شهر آذار المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).