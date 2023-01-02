2023/01/02 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المعارض السياسي السني المستقل مصطفى الدليمي أن أهالي المناطق الغربية في العراق باتوا يتوجهون نحو تشكيل أقاليم في محافظاتهم، اسوة باقليم كوردستان.وقال الدليمي ان “اغلب شباب مناطقنا الغربية، وبعدما لامسوه من تهجير وابتزاز من قبل الفصائل المسلحة وبعض … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معارض سني: أهالي المناطق الغربية باتوا يتوجهون نحو تشكيل أقاليم اسوة باقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معارض سني: أهالي المناطق الغربية باتوا يتوجهون نحو تشكيل أقاليم اسوة باقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).