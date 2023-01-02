أحداث كانون الثاني.. المثنى والديوانية تعطلان الدوام الرسمي الثلاثاء

2023/01/02 | 13:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الاثنين 2 كانون الثاني 2022 المثنى والديوانية تعطلان الدوام الرسمي...

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المثنى والديوانية تعطلان الدوام الرسمي الثلاثاء أولاً على المسلة.

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