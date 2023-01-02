هل تساهم شركات التدقيق العالمية في لجم الفساد المالي بالعراق؟

2023/01/02 | 13:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تُطرح الاسئلة عن دور الرقابة المالية وشركات التدقيق في مؤسسات الدولة،...

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