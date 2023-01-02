مقتل 14 شخصًا وهروب 24 سجينًا بعد هجوم مسلحين بعربات مدرعة على سجن بالمكسيك

2023/01/02 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 14 شخصا على الأقل، وأصيب 13 آخرون، في أعقاب أعمال شغب وهجوم مسلح على سجن في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية، الأحد، بحسب ما أعلن مسؤولون في ولاية تشيهواهوا.

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