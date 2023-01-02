الاقتصاد النيابية: مساع حثيثة لاعادة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي

2023/01/02 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت لجنة الاقتصاد النيابية، خلال

الشهر الحالي، عدة دعوات إلى حكومة محمد

شياع السوداني، تطالب بإعادة تفعيل

قانون حماية المنتج المحلي، في ظل

استمرار ارتفاع الأسعار للبضائع

المستوردة نتيجة اضطراب قيمة ا

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