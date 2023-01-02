2023/01/02 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم

الاثنين، عن إطلاق الاستمارة

الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون

الضمان الصحي، فيما أشار الى ان: 300 ألف

مواطن سيتم تسجيلهم في القانون خلال

العام الجاري.

وقال ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).