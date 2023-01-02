إدارة مطار بغداد: حركة الملاحة الجوية تسير بانسيابية عالية

2023/01/02 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم

الاثنين، ان حركة الملاحة الجوية في

المطار تسير بانسيابية عالية، مشيرة

الى عدم وجود أي توقف.

وذكرت إدارة المطار أن "إدارة مطار

بغداد الدولي تود ان توضح لجميع

مسافر

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