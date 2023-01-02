بدء مراسم وداع البابا بنديكتوس السادس عشر

2023/01/02 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

انطلقت، اليوم الاثنين، مراسم وداع بابا الفاتيكان "الفخري" بنديكتوس السادس عشر، في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

وحضر مراسم الوداع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، وعدد من الوزراء، وعدد كبير من رواد الكنيسة الكاثوليكية، حيث تجمعوا أمام كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، التي تعتبر الكنيسة الرئيسية للطائفة الكاثوليكية حول العالم، وعرض جثمان البابا بنديكتوس أمام منبر برنيني البابوي وسط الكاتدرائية.

وستستمر مراسم الوداع 3 أيام حتى الـ 5 من يناير، وستقام بعدها مراسم الجنازة التي سيترأسها بابا الفاتيكان الحالي فرنسيس، وسيتم دفن بنديكتوس السادس عشر، في سرداب تحت مذبح الكاتدرائية، إلى جوار سلفه الراحل يوحنا بولس الثاني.

توفي بنديكتوس السادس عشر في الـ 31 من ديسمبر عن عمر يناهز الـ 95 عاما، إثر تردي حالته الصحية.

تولى بنديكتوس منصب البابا في الـ 24 من أبريل 2005، وتسلم مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي في الـ 7 من مايو في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني في روما، واستقال من منصبة في الـ 28 من فبراير عام 2013، لتقدمه بالسن، ليكون أول بابا يستقيل منذ ستة قرون.

بعد استقالته أقام البابا في كاستل غاندلفو، قبل أن ينتقل إلى أحد الأديرة الواقعة في حدائق الفاتيكان، حيث تفرغ للصلاة والتأمل، محتفظا بلقب "صاحب القداسة" والثوب الأبيض، كما احتفظ فخريا بلقب "البابا".

تحرير: ر.



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