البصرة تضع اللماسات الاخيرة لانطلاق بطولة خليجي 25

2023/01/02 | 13:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك في البطولة ثمانية منتخبات.

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