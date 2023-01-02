المالية النيابية تكشف عن موعد التصويت على قانون موازنة سنة 2023

2023/01/02 | 13:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن موعد تصويت مجلس النواب على مشروع قانون موازنة سنة 2023.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لوكالة “ايرث نيوز”، انه “حتى اللحظة لا نعرف سبب عدم اكمال مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023 من قبل الحكومة العراقية ولا نعرف أيضا سبب تأخير ارسالها للبرلمان، فهي مازالت لدى […]

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