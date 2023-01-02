أعداد كبيرة تتوافد لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا بنديكتوس

2023/01/02 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد آلاف الكاثوليك، صباح الاثنين، إلى الفاتيكان لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا الراحل، بنديكتوس السادس عشر، الذي توفّي السبت عن 95 عامًا ويُسجّى جثمانه في كاتدرائيّة القديس بطرس في روما قبل جنازته الخميس.

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