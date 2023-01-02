سيول وواشنطن تناقشان إجراء مناورات نووية مشتركة

2023/01/02 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش سيول وواشنطن إجراء مناورات مشتركة للأسلحة النووية الأميركية في مواجهة التهديدات المتنامية لكوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، وفق ما أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول.وفي مقابلة مع صحيفة “تشوسون إلبو” نُشرت الاثنين، أقرّ يون بأن “المظلّة النووية” … Readmore

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