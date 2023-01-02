الخارجية الايرانية: لمسنا نبرة تعاونية في مؤتمر بغداد الثاني الذي عقد في الاردن

2023/01/02 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لمست نبرة تعاونية في مؤتمر بغداد بنسخته الثانية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، من أجل الاتفاق على دعم العراق.وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنياتي، في مقابلة مع “قناة الجزيرة”، إن … Readmore

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