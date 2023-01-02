2023/01/02 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CqVcWPa_3_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة .. فنانون تشكيليون يتركون بصمتهم على أحد شوارع المدينة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة .. فنانون تشكيليون يتركون بصمتهم على أحد شوارع المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).