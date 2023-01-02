2023/01/02 | 14:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة البنك المركزي يوسّع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية إلى 20 مصرفاً أولاً على المسلة.

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