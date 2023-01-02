الانواء الجوية تصدر تقريرا مفصلا عن منخفض جوي يضرب العراق

2023/01/02 | 14:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم الأربعاء سوف يكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة.

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