2023/01/02 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا عضو مجلس النواب برهان المعموري، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى ‏زيارة محافظة ديالى وعقد اجتماع موسع لإيجاد الحلول للمشكلات الأمنية والاقتصادية والخدمية.‏ وقال المعموري في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعموري يدعو لعقد اجتماع موسع لحل مشاكل “ديالى” المركز الخبري الوطني.

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