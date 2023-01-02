السوداني يشدد بضرورة أن تكون الصناعة بعيدة عن الاستثمار السياسي

2023/01/02 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان تقلبات سعر الصرف جعلت الحكومة التمسك بحتمية الإصلاح الاقتصادي، فيما وجّه بتدقيق إجازات التنمية الصناعية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في […]

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