2023/01/02 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sGs2UXSTmIo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متنبئ جوي: قرب وصول "عاصفة الدب الثلجية" إلى العراق من ثلاثة محاور) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متنبئ جوي: قرب وصول "عاصفة الدب الثلجية" إلى العراق من ثلاثة محاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).