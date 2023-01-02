السوداني يأمر بنقل مدير صحة الكرخ الى صحة الرصافة (وثيقة)

2023/01/02 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بنقل مدير عام صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، الى منصب مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة.

وبحسب وثيقة، صادرة بتاريخ 13 كانون الاول الماضي 2022، وتلقتها (بغداد اليوم)، "وجه رئيس مجلس الوزراء بتدوير الطبيب جاسب لطيف علي الحجامي، من مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الى مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة استنادا للصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2011".

وفي نيسان 2022، قضت محكمة قضاء الموظفين، بإعادة جاسب الحجامي الى منصبه مديراً لدائرة صحة الكرخ.وبحسب وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) في ذلك الوقت، ألغت المحكمة قرار وزير الصحة هاني العقابي بنقل الحجامي الى مقر الوزارة.يشار الى أن الحجامي أُقيل من منصب مدير صحة الكرخ ب‍بغداد بتاريخ 10 / 12 / 2021، وتم تعيين سعد اللامي بديلاً عنه.

تحرير: أ.ف

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