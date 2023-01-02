النزاهة: رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية للعام 2023

2023/01/02 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إفصاح رئيس الجمهورية ووزير التخطيط ونائبٍ حاليٍّ عن ذممهم الماليَّة للعام 2023.وذكرت دائرة وقاية الهيئة، إنه "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".وأضافت إنه "تسلمت استمارتي الذمة الماليَّة الخاصَّة بنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وعضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة النائب مصطفى جبار سند عن ذمتيهما الماليَّة للعام 2023"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).واشارت الهيئة الى أنَّ "المادَّة (16/ أولاً/ أ، ب، ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من رئيس الجمهورية ونوابه، رئیس ونائبي رئیس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم،)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة".

تحرير: أ.ق

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