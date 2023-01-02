تعرف على دعاوى المخدرات في ميسان:20 حكم بالاعدام خلال 2022

2023/01/02 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان، أن

محكمة جنايات ميسان حسمت دعاوى

المخدرات بنسبة 100%‎ .

وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "عدد

الدعاوى وصل إلى 211 دعوى من بينها 20 حكما

بالسجن المؤبد لعام 2022".

وأ

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