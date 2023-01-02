قلة التخصيصات المالية تجهض مشروع مكافحة التصحر في الأنبار

2023/01/02 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت مستشارة محافظ الانبار لشؤون الصحة والبيئة رابعة محمد نايل، أن التخصيصات المالية اجهضت الكثير من المشاريع الاستراتيجية ومنها الحزام الاخضر والقضاء على التصحر.

وقالت نايل في بيان إن “مشاريع كبيرة جدا بما يخص الحزام الاخضر والقضاء على التصحر بزراعة نباتات معمرة بجميع انحاء المحافظة اجهضت بسبب عدم وجود تخصيصات لذلك”.

واضافت “اننا نطمح بانشاء معامل ومصانع لتدوير النفايات الكبيرة المنتشرة في المحافظة والاستفادة منها في اعادة تصينع الاسمدة العضوية او بيعها لحصد ارباح تدخل في خزينة المحافظة”، مشيرةً إلى إنه “لايوجد اي تحرك من الجهات الحكومية بهذا الشأن، رغم ان تركها بهذه الصورة قد يولد انبعاثات اشعاعية وترفع من نسب الاصابة بالسرطان في المحافظة”.

واكدت ان “الانحسار المائي والوصول الى مرحلة حرجة قد وصل ذروته في الصيف الماضي،مما ادى الى عدم استطاعة الفلاحين الى الزراعة وزيادة العواصف الغبارية والاتربة”.

واعربت نايل عن “املها بأعطاء وزارة البيئة مزيد من الصلاحيات بحيث تتمكن من تخصيص اموال في حال وصول كتب من المحافظات بشأن ذلك،وان تضغط الوزارة على الحكومة لادراج هذه المشاريع ضمن التخصيصات المالية للمحافظات”.

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