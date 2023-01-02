رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية

2023/01/02 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح السيِّد رئيس الجمهورية ووزير التخطيط ونائبٍ حاليٍّ عن ذممهم الماليَّة للعام 2023.

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الجمهورية (عبد اللطيف جمال رشيد).

وأضافت إنها تسلمت استمارتي الذمة الماليَّة الخاصَّة بنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط (محمد علي تميم)، وعضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة النائب (مصطفى جبار سند) عن ذمتيهما الماليَّة للعام 2023.

ويُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ أ، ب، ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من رئيس الجمهورية ونوابه، رئیس ونائبي رئیس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم،)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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