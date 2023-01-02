أزمة تتجدد كل عام.. ما سبب نقص المناهج الدراسية بالعراق؟ وأين تطبع؟

2023/01/02 | 15:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد طباعة المناهج الدراسية بالعراق من الملفات المثيرة للجدل، ومع بداية كل عام دراسي تعود أزمة نقص الكتب للواجهة، لأسباب عديدة، أبرزها كثرة التعديلات التي تطرأ على المناهج وقلة التخصيصات المالية.

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