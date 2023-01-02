رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد

2023/01/02 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يترأس اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد".

تحرير: أ.ق

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